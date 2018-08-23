Правильная теплоизоляция. Маленькие хитрости большого дела.

В этой статье я расскажу о тонкостях правильной теплоизоляции дома. Это небольшие, но важные технологические секреты и особенности, которые прямо или косвенно затрагивают эффективность и качество теплоизоляции стен дома.

Я уже писал об ошибках теплоизоляции в статье Теплоизоляция фасада. Так делать нельзя!

Теперь рассмотрим как сделать утепление дома правильно и красиво.

Начнем с базы.

Приклеивание утеплителя. В том процессе , кроме качество применяемых материалов важны две вещи:

Первое.

При приклеивании на стену надо выровнять утеплитель по плоскости и вертикали. Не пережимайте утеплитель. Не должно быть провалов. Не заваливайте его. Стремитесь смонтировать по уровню и правилу.

Это важно для дальнейшего нанесения клея и устройства армирующего слоя. Помните, ровный утеплитель- это база для дальнейшей работы. Чем ровнее база, тем проще работать с последующими слоями.

Есть одна хитрость. Когда приклеиваете утеплитель на стену, зафиксируйте его дюбелями, но не забивайте их до конца. Достаточно слегка забить, чтобы утеплитель не съехал вниз. Если добивать сразу, то наверняка притопите плоскость и получится провал. Добейте на следующий день, после схватывания клея.

И второе. Правильно наносить клей надо не только в пять- шесть шлепков, но и валиком вдоль борта утеплителя.

Таким образом каждый лист получается герметично закупорен и исключается возможность возникновения восходящих потоков движения воздуха под утеплителем.

Это важный фактор в энергоэффективности утепления. В дальнейшем, сохранит ваши деньги, потраченные на лишний клей.

Большие перепады по уровню стен устраняются с помощью наклейки дополнительных слоев утеплителя. Проще говоря если перепад стены в 15 см, то придется сделать подготовительную плоскость из того же утеплителя. Зато последующий слой можно уменьшить по толщине. Вместо 100 мм, например, взять 50мм.

По поводу правильно армирования я уже писал в статье: Как правильно сделать теплоизоляцию на фасаде дома. Семь составляющих. ,и не буду повторяться.

Тут один секрет, соблюсти правильную толщину слоя и разместить сетку в середине этого слоя.

Ну и не забывать о качестве сетки.

Если есть возможность обязательно примените устройство для врезки дюбеля в утеплитель.

Очень полезная и эффективная штука.

Наверняка, многие видели, как при перепаде температур поздней осенью, на некоторых фасадах появляются четко обозначенные места крепления утеплителя. Этот инструмент устраняет эту проблему на раз.

При армировке обязательно вклейте дополнительные куски сетки размером 20*30 см на углы всех проемов. Это защитит от трещин.

При нанесении финишного слоя армировки научитесь работать правилом, а не шпателями.

Работа шпателями никогда не даст такой ровной и качественной поверхности, какую можно сделать работая правилом.

Ровно нанесенный финишный слоя является базой для самого важного процесса. Нанесения декоративной штукатурки.

По поводу грунтовки кварцгрунтом. На данный момент, многие начинают сомневаться в целесообразности применения этого компонента. Можно сэкономить.

Скажу одно.

Во первых, кварцгрунт или бетоноконтакт значительно повышает сцепляемость декоративной штукатурки с основанием.

Во вторых, без кварцгрунта у вас не получится нанести декоративную штукатурку с определенным рисунком. Например типа “дождь”.

Только равномерно шереховатую фактуру типа “эдельпутц”. Максимум “червячки.

Я бы даже рекомендовал грунтовать кварцгрунтом, колерованным в тот же цвет, что и основной цвет декоративной штукатурки. Не придется закрашивать белые пятна после нанесения декоративной штукатурки на стены. Они обязательно появляются и особенно заметны на темных стенах.

Если вы применили не колерованный кварцгрунт, то подкрашивайте готовую поверхность с помощью молочка, которое остается от декоративной штукатурки. И очень аккуратно, иначе забьете рисунок и эти пятна будут сильно бросаться в глаза.

Теперь самый важный процесс. Нанесение декоративного слоя.

Не стоит наносить декоративную штукатурку в сильную жару. Она моментально застывает и рисунок не получается. Работать нужно минимум в четыре руки. Один наносит слой декоративной штукатурки, второй снимает молочко и формирует рисунок.

А лучше собрать толпу, человека в 4-6 высококвалифицированных кадров.

Молочко это лишняя “вода” в декоративной штукатурке. Она помогает нанести ее на стену, но мешает формированию правильного рисунка. Если не снимать молочко, штукатурка будет размазываться, “развозиться” за кельмой и рисунок просто не получится.

Молочко снимают ребром металлической кельмы.

Пластиковой наносят рисунок.

Для сложных поверхностей применяют маленькие кельмы разной конфигурации. Если их нет в продаже, просто обрезают большие кельмы до нужного размера.

Еще один важный момент, если у вас не получилось хорошо нанести декоративку или собирается дождь и может смыть плоды вашего труда, просто соберите нанесенную штукатурку металлической кельмой обратно в ведро. На следующий день, добавьте немного воды и начинайте заново.

Колеруется готовая декоративная штукатурка, которая продается в ведрах.Но только в светлые тона. Если вы хотите насыщенный цвет, поверхность придется красить сверху.

Декоративная штукатурка в ведрах, или, как ее еще называют, полимерная штукатурка наносится сложнее, она более капризна к температуре нанесения и требует высокой квалификации работников. Если жарко, лучше ее наносить в ранние утренние часы и не на солнечной стороне. Полимерка считается более качественным продуктом , чем декоративная штукатурка в мешках.

Декоративка в мешках, или минеральная декоративная штукатурка, проще наносится и не так капризна. Белого цвета. Некоторые производители выпускают цветную декоративную штукатурку в мешках. Правда цветов мало, около 6 и они довольно убогие.

Тем не менее, она также крепка и при правильном нанесении имеет очень красивый рисунок. У нее меньше вариантов фактур, но все основные есть.

Если поверхность стены большая и вы не успеваете ее закрыть полностью, то отделите часть малярным скотчем, наклеенным очень ровно.

Доведите декоративку до скотча и сразу его снимите. Получится ровный срез. Не оставляйте скотч на завтра. на следующий день вы его не выдерете из под штукатурки.

На следующий день начинайте наносить штукатурку очень аккуратно от среза, не залезая на готовую поверхность.В результате получится ровный стык мало заметный для глаза.

Помните провалы и бугры на поверхности стен не дадут вам нанести красивый равномерный рисунок. В провалах декоративки будет много, а на буграх получится лысая поверхность. Поэтому с вниманием отнеситесь к предварительной подготовке поверхности.

Если дом идет под покраску или нанесении других декоративных смесей, надо качественно зашпаклевать стены хорошей фасадной шпаклевкой на цементной основе.Обязательно загрунтовать грунтом глубокого проникновения для наружных работ и только потом красить.

Следующий момент. Даже у очень почетных производителей встречаются ведра декоративной штукатурки разной плотности. При колеровке это отражается на тоне цвета.

Совет. Постарайтесь перемешать все ведра колерованной декоративки или краски в одной емкости. Или хотя бы разделите по сторонам фасада. Откройте все ведра и сравните между собой. Это делается для того, чтобы избежать пятен на фасаде. Особенно обидно, если вы наносите декоративку, открываете следующее ведро, а оно другого оттенка.

С минералкой таких проблем нет. Она просто красится сверху.

Выбор декоративных штукатурок, как минеральных, так и полимерных очень большой. Качество дорогих практически одинаковое. Но и из дешевых встречаются много хороших. Но минеральная декоративная штукатурка значительно дешевле.

Ведро хорошей полимерки стоит 3,5-4,5 тыс. рублей, а мешок минеральной примерно 400-500 рублей. И та и другая служит много лет.

Поверхность декоративной штукатурки очень сложно ремонтировать. Только вырезать испорченный слой и наносить снова. Но границы будут видны. Этого не исправить.

Теперь о небольших но полезных лайфхаках, как нынче модно говорить.

U-образный профиль под штукатурку, уплотнительная лента и сетка из стекловолокна

Очень полезный профиль которым оформляются все примыкания к дверям и окнам. С клеящей кромкой . Получается ровный стык. Не мажутся клеем коробки дверей и окон. Все ровно, четко и чисто.

Полиуретановая уплотнительная самоклеющаяся лента. После наклеивания саморасширяется.

Применение это ленты позволит вам избежать сквозняков в последующем. Со временем, вдоль оконных и дверных проемов получаются трещины. Эта лента не позволит проникать воздуху снаружи внутрь помещения.

Элемент для обрамления угловых термодинамических швов.

Этот элемент позволит избежать появление трещин в углу дома. Применяется на сложных конструкциях. Например, если надо стыковать теплоизоляционные слои у стен двух зданий, построенных из разных материалов. Если вы знаете, что они “гуляют” по разному.

Элемент для обрамления плоских термодинамических швов.

Тоже самое, только в плоском исполнении. Также применяется, если здание слишком длинное.

Стартовая с капельником.

Очень удобно , красиво и практично.

Про остальное вы наверняка знаете из других моих обзоров.

Напоследок приведу еще одну ссылку, которая может быть полезной:

Главные заблуждения по поводу применении пенопласта в утеплении фасада.

Удачного дня!